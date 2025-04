Casagrande lamenta a morte de Papa Francisco

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, publicou uma nota nas redes sociais destacando o legado de Francisco para a Igreja e para o mundo. Com a confirmação de que papa Francisco morreu nesta segunda-feira (21), líderes políticos de todo o mundo começaram a se pronunciar em homenagem ao pontífice.

Casagrande destaca legado de simplicidade e coragem

“A partida do Santo Padre, papa Francisco, nos deixa um legado de simplicidade, compaixão e coragem”, escreveu Casagrande. Para ele, o pontífice marcou uma era com uma Igreja próxima dos mais vulneráveis e com forte atuação diante dos desafios sociais e políticos do planeta.

Homenagem oficial expressa gratidão e respeito

O governador encerrou sua mensagem com um agradecimento: “Gratidão eterna, Papa Francisco.” A declaração reflete o sentimento de admiração e respeito que o pontífice despertou em líderes políticos de diferentes ideologias ao longo de seus 12 anos à frente da Igreja Católica.