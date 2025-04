Caso Bernardo: condenada pelo assassinato é encontrada morta na cadeia

A detenta Edelvania Wirganovicz, condenada por participação no assassinato do menino Bernardo Uglione Boldrini, em 2014, foi encontrada morta na manhã desta terça-feira (22), no Instituto Penal Feminino de Porto Alegre. A causa da morte ainda está sendo investigada pelas autoridades.

Ela cumpria pena em regime semiaberto

Edelvania estava cumprindo pena em regime semiaberto, o que permitia que ela deixasse a unidade prisional durante o dia e retornasse à noite. Sua morte foi confirmada pela Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe), que informou a abertura de um inquérito para apurar as circunstâncias.

Relembre o caso Bernardo

O país se chocou com o caso Bernardo em abril de 2014, quando encontraram o corpo do menino, de apenas 11 anos, em uma cova em Frederico Westphalen, no interior do Rio Grande do Sul. O crime repercutiu amplamente no Brasil e no exterior.

Envolvimento de Edelvania no crime

Edelvania Wirganovicz foi condenada por ter auxiliado na ocultação do cadáver e participado do assassinato ao lado de Graciele Ugulini, madrasta da vítima, e do pai, Leandro Boldrini, que também foi condenado. Ela recebeu uma pena de 22 anos de prisão.

Morte em circunstâncias ainda desconhecidas

A Susepe informou que agentes penitenciários encontraram Edelvania sem vida durante a rotina matinal da unidade. As equipes médicas chegaram ao local, mas apenas constataram o óbito. As autoridades não divulgaram, até o momento, indícios imediatos de violência ou suicídio.

Polícia Civil investiga o caso

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul iniciou uma investigação para esclarecer o que levou à morte de Edelvania Wirganovicz. O corpo será submetido a exame necroscópico no Instituto Médico Legal (IML) de Porto Alegre.

Reações à morte de Edelvania

Até o momento, não houve manifestações públicas por parte dos outros envolvidos no caso Bernardo ou de seus advogados. Nas redes sociais, a notícia da morte reacendeu o debate sobre o crime e a responsabilização dos envolvidos.

Julgamento teve grande repercussão

O julgamento do caso Bernardo foi um dos mais acompanhados da última década no Brasil. O caso expôs falhas no sistema de proteção à infância e gerou mobilizações por mudanças nas políticas públicas.

Impacto na memória do caso

A morte de Edelvania pode reabrir discussões sobre o desfecho judicial do caso Bernardo, especialmente entre familiares e defensores de direitos humanos. A opinião pública permanece atenta ao desdobramento da investigação atual.

Continuidade das investigações

As autoridades penitenciárias prometeram conduzir a apuração com transparência. Nos próximos dias, elas devem divulgar novas informações sobre a morte de Edelvania Wirganovicz, o que deve manter o caso Bernardo em destaque no noticiário.