Caso Vitória: investigação avança e traz novidades; confira

A Polícia Civil investiga a participação de outras pessoas no assassinato da adolescente Vitória Regina de Sousa, de 17 anos. Vitória foi encontrada morta no dia 5 de março, em uma área de mata.

De acordo com o portal NCS Total, a polícia apura a possibilidade de envolvimento de mais pessoas no crime.

O provável envolvimento de outros indivíduos no crime consta no despacho do juiz sobre a manutenção da prisão de Maicol por mais 30 dias. Ele foi preso no dia 8 de março.