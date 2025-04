Ceará x Vasco ao vivo: onde assistir e escalações

Nesta terça-feira (15), às 21h30 (horário de Brasília), Ceará e Vasco se enfrentam, em confronto válido pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Contudo, onde assistir Ceará x Vasco ao vivo?

A partida, que será realizada na Arena Castelão, em Fortaleza, contará com transmissão do SporTV (TV por assinatura) e do Premiere (pay-per-view).

O Ceará joga em casa diante de sua torcida e busca mais um bom resultado para seguir pontuando na Série A. A equipe alvinegra tenta se firmar nas primeiras posições e quer aproveitar o fator local para impor seu ritmo de jogo. Já o cruzlmatino tenta manter a boa fase após um início positivo e quer somar pontos importantes fora de casa, para seguir entre os líderes.

Ceará quer manter o embalo

Com atuações consistentes nas rodadas iniciais, o Ceará chega motivado para mais um compromisso em casa. A equipe tem mostrado equilíbrio entre os setores e confia no ambiente favorável da Arena Castelão para seguir somando pontos na competição.

Vasco tenta pontuar fora de casa

O Vasco encara o confronto como uma oportunidade de se consolidar entre os primeiros colocados. Após um início promissor, o time carioca busca repetir o desempenho recente e conquistar um resultado positivo longe de São Januário.

Equilíbrio no histórico

Ceará e Vasco acumulam um histórico equilibrado de confrontos em competições nacionais. Os jogos entre as equipes costumam ser decididos nos detalhes, com muita disputa no meio-campo e forte marcação. A tendência é de mais um duelo parelho nesta terça (15).

Prováveis escalações

Ceará: Bruno Ferreira, Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado, Matheus Bahia; Dieguinho, Fernando Sobral e Matheus Araújo; Aylon, Galeano e Pedro Raul.

Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas, Lucas Piton, Hugo Moura, Paulinho (ou Jair), Payet, Garré, Nuno Moreira e Vegetti.

Ficha técnica:

4ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 15 de abril de 2025 (terça-feira)

15 de abril de 2025 (terça-feira) Hora: 21h30 (horário de Brasília)

21h30 (horário de Brasília) Local: Arena Castelão, em Fortaleza, em Fortaleza

Onde assistir Ceará x Vasco ao vivo:

SporTV (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view)