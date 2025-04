Chuva no feriado? Confira a previsão do tempo para esta segunda (28)

A segunda-feira de feriado será de tempo firme no Espírito Santo, com diminuição das instabilidades em todo o Estado. Segundo a previsão, o dia será de céu parcialmente nublado, sem expectativa de chuva em nenhuma região. No litoral, o vento sopra com intensidade moderada.

Grande Vitória

Na Grande Vitória, o tempo segue com variação de nuvens e sem previsão de chuva. O vento será moderado ao longo do litoral. As temperaturas variam entre 25 °C e 31 °C, com Vitória registrando mínima de 25 °C e máxima de 30 °C.

Região Sul

A Região Sul também terá variação de nuvens e tempo firme. O vento moderado marca presença no litoral. Nas áreas menos elevadas, os termômetros oscilam entre 23 °C e 32 °C. Já nas áreas altas, a mínima é de 18 °C e a máxima chega a 28 °C.

Região Serrana

Na Região Serrana, o dia será de variação de nuvens, sem chuva prevista. As áreas menos elevadas terão mínima de 22 °C e máxima de 29 °C. Em locais mais altos, as temperaturas ficam entre 17 °C e 27 °C.

Região Norte

No Norte do Estado, o padrão se repete, com variação de nuvens e ausência de chuva. As temperaturas ficam entre 24 °C e 31 °C.

Região Noroeste

A Região Noroeste também terá céu parcialmente nublado e tempo seco. Nas áreas menos elevadas, a mínima será de 23 °C e a máxima de 32 °C. Em municípios como Mantenópolis e Alto Rio Novo, a mínima prevista é de 22 °C, com máxima de 29 °C.

Região Nordeste

No Nordeste capixaba, a previsão indica variação de nuvens e vento moderado no litoral, sem registro de chuva. A temperatura varia entre 25 °C e 30 °C.