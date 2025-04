Coachella: veja onde assistir aos shows AO VIVO

A 24ª edição do Coachella Valley Music and Arts Festival começa nesta sexta-feira, 11 de abril, e se estende até o dia 20, com shows divididos em dois finais de semana. O evento acontece no tradicional Empire Polo Club, em Indio, na Califórnia, e reúne grandes nomes da música mundial.

Line-up do Coachella 2025 conta com Lady Gaga, Green Day e Post Malone

Entre os artistas mais aguardados estão Lady Gaga, Green Day e Post Malone, que se apresentam como headliners dos dias 11, 12 e 13 de abril, respectivamente. O line-up do Coachella 2025 traz ainda nomes como Lana Del Rey, Doja Cat, Tyler, The Creator e Blur, entre outros.

Onde assistir ao Coachella 2025 ao vivo

A boa notícia para quem está no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo é que é possível assistir ao Coachella 2025 ao vivo pelo YouTube. O festival transmitirá apresentações diretamente de sete dos dez palcos disponíveis, o que garante uma boa cobertura dos principais shows.

Palcos com transmissão ao vivo no YouTube

Os seguintes palcos terão transmissão oficial ao vivo:

Shows que não terão transmissão

Apesar da ampla cobertura, alguns shows não serão exibidos ao vivo no YouTube. Apresentações de artistas como Vintage Culture, DESIREE, Annicka e Infected Mushroom não terão transmissão oficial, já que os respectivos palcos não possuem links disponíveis.

Horários e programação completa

Os horários do Coachella 2025 e a programação de cada palco são divulgados diariamente no site e nas redes sociais oficiais do festival. É importante conferir a grade para não perder as performances dos seus artistas favoritos.

Como acompanhar a reprise dos shows

Além das transmissões ao vivo, o YouTube também disponibiliza vídeos sob demanda após os shows. Assim, quem perder a performance ao vivo poderá assistir mais tarde, com qualidade de imagem e som mantidas.

Experiência interativa para os fãs

Durante as transmissões, o canal do Coachella no YouTube oferece recursos interativos, como enquetes, bate-papo em tempo real e bastidores exclusivos. Isso torna a experiência ainda mais imersiva, mesmo para quem acompanha de casa.

Coachella 2025: o que esperar do segundo final de semana

O segundo final de semana do Coachella 2025 acontece entre os dias 18 e 20 de abril, com a repetição da programação principal. Assim, fãs têm uma nova chance de assistir aos mesmos shows ao vivo, com possíveis surpresas e colaborações especiais.

Prepare-se para o Coachella 2025

Para não perder nenhum momento, inscreva-se no canal oficial do Coachella no YouTube, ative as notificações e fique atento aos horários de início das transmissões. O festival é uma das experiências musicais mais esperadas do ano — e agora você já sabe onde assistir ao Coachella 2025 com facilidade e qualidade.