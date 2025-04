Coalas estão sendo mortos na Austrália

O governo da Austrália iniciou uma operação no Parque Nacional Budj Bim e autorizou snipers a bordo de helicópteros a abaterem coalas. As autoridades confirmaram que mais de 700 animais morreram desde a semana passada.

Um incêndio devastou cerca de dois mil hectares do parque em março. O fogo destruiu aproximadamente 20% da vegetação, deixando os coalas da região sem alimento e sem proteção natural.

As autoridades do estado de Vitória justificaram o abate alegando que os coalas feridos enfrentariam uma morte lenta. Segundo o governo, a eutanásia representa uma forma de minimizar o sofrimento dos animais afetados.

Grupos de proteção animal denunciaram a ação como cruel e desnecessária. As entidades alertaram que os coalas da Austrália já se encontram vulneráveis à extinção e pediram a adoção de medidas mais éticas.

Snipers a bordo de helicópteros disparam contra os coalas, o que gerou indignação entre ambientalistas e o público. Os críticos destacaram que o método agrava o trauma dos animais e compromete ainda mais a imagem internacional da Austrália.

O desastre natural acentuou o risco para os coalas da Austrália, uma espécie já ameaçada. Além da perda de habitat, esses animais lidam com doenças infecciosas e mudanças climáticas cada vez mais severas.

Internautas, ativistas e organizações internacionais pressionaram o governo da Austrália para encerrar o abate. Petições online e campanhas nas redes sociais reforçaram a mobilização em defesa dos coalas.

Veterinários e biólogos sugeriram alternativas ao abate, como programas de resgate, tratamento de feridos e realocação dos animais. Eles afirmaram que essas ações protegeriam os coalas da Austrália sem a necessidade de matança.

Especialistas em conservação pediram políticas públicas eficazes para preservar os coalas da Austrália. Eles defenderam o investimento em restauração de habitat e a criação de corredores ecológicos como medidas essenciais para salvar a espécie.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui