Colatina: irmãos relatam abuso sexual após aceitarem carona

A Polícia Civil está investigando uma denúncia de estupro envolvendo dois irmãos, de 12 e 17 anos, registrada no último domingo (27), em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. A principal suspeita é uma mulher transexual.

De acordo com a Polícia Militar, os irmãos estavam em uma praça quando foram abordados por uma mulher que ofereceu carona. Eles recusaram, mas a mulher voltou a insistir. Segundo relato do adolescente de 17 anos, foi nesse momento que percebeu que se tratava de uma pessoa transexual.

A mulher teria feito comentários de cunho sexual e, após nova insistência, o menino de 12 anos, cansado, aceitou entrar no carro. O irmão mais velho também entrou para acompanhá-lo.

No trajeto, os abusos teriam começado. A mulher dirigiu até uma rua sem saída, próximo à Santa Casa, onde, segundo os relatos, praticou sexo oral no menino mais novo e forçou o adolescente a fazer o mesmo. Depois, teria obrigado o mais novo a manter relação sexual com ela, sem uso de preservativo.

Após os crimes, a suspeita deixou os irmãos a pé em uma praça no bairro São Silvano. No mesmo dia, o adolescente identificou o perfil da suspeita em uma rede social, o que ajudou a polícia a descobrir o nome de registro e o endereço dela.

Buscas foram realizadas, mas até o momento ninguém foi preso. O caso segue sob investigação.