Colatina realiza roda de conversa sobre autismo

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), do bairro Ayrton Senna, realizou essa semana, uma roda de conversa sobre a conscientização do autismo. O momento promoveu uma troca de conhecimentos e experiências que enriqueceram todos os participantes.

A palestra foi conduzida pela neuropsicóloga, Laila Evangelista, que levou informações sobre o autismo, destacando as nuances desse transtorno e a importância de uma abordagem inclusiva, um olhar humanizado e empático sobre o tema.

Sobre o autismo

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma condição neurológica que compromete a interação social, a fala e o comportamento do indivíduo em diversos níveis. Logo, podemos dizer que pessoas autistas têm dificuldades nessas áreas.

Por conta disso, existem diferenças dentro do próprio espectro. Ou seja, enquanto alguns indivíduos com autismo realizam a maioria das tarefas do cotidiano sem apoio, outros necessitam de auxílio até em atividades consideradas simples.

O TEA não tem cura, mas o diagnóstico precoce permite o desenvolvimento de práticas para estimular a independência e a promoção de qualidade de vida e acessibilidade para essas crianças.