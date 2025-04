Colisão frontal na BR-101 deixa três feridos em Mimoso do Sul

Na manhã do último sábado (19), uma colisão frontal entre dois veículos deixou três pessoas feridas no km 439 da BR-101, em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), duas das vítimas sofreram ferimentos graves, enquanto a terceira teve lesões de média gravidade.

A batida provocou a interdição temporária do tráfego no sentido norte da rodovia. Segundo a concessionária Ecovias 101, o trânsito foi liberado por volta das 8h07.

Ainda segundo a PRF, a causa do acidente foi uma ultrapassagem indevida, embora a corporação siga apurando qual dos condutores teria realizado a manobra. Os veículos envolvidos foram um Fiat Uno, com duas pessoas — as vítimas em estado mais grave — que seguia de Campos dos Goytacazes (RJ), e um Volkswagen Voyage, ocupado por apenas uma pessoa, que também se feriu, vindo de Cachoeiro de Itapemirim.