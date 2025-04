Com Dorival no camarote, Flamengo goleia Corinthians em pleno Maracanã

O Maracanã recebeu um grande público neste domingo (27) para o clássico entre Flamengo e Corinthians, válido pela sexta rodada do Brasileirão. Em uma partida emocionante, o Flamengo brilhou em campo e venceu o rival por 4 a 0, proporcionando uma tarde inesquecível para os torcedores presentes.

O destaque da partida foi o desempenho coletivo do time rubro-negro, que contou com gols de Cebolinha, Arrascaeta e dois de Pedro. Desde o início do jogo, o Flamengo dominou as ações, criou diversas chances e animou a torcida com uma atuação de alto nível. Com a vitória, o Flamengo chega a 14 pontos e reforça sua liderança na tabela, aumentando o entusiasmo dos torcedores para as próximas rodadas do campeonato.

Do outro lado, o Corinthians tentou reagir, mas encontrou dificuldades para superar a sólida defesa do Flamengo. No estádio, o técnico Dorival Júnior, que está prestes a assumir o comando do Timão, acompanhou a partida. A expectativa é que Dorival seja oficializado como treinador nesta segunda-feira (28) e tenha muito trabalho para reorganizar a equipe para a sequência da temporada.

Foi um domingo repleto de emoção no Maracanã, com muitos gols e a vibração intensa da torcida. O Flamengo segue firme na busca pelo título, enquanto o Corinthians trabalhará para se reerguer nos próximos compromissos.