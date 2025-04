Comemorações do aniversário de Roberto Carlos começam na terça (8)

A programação para as comemorações do aniversário do Rei Roberto Carlos 2025 está recheada de atrações, tributos e homenagens. Afinal, Roberto Carlos é o filho amado de Cachoeiro e referência internacional da música popular brasileira.

As comemorações começam já na terça-feira (8) com a recepção de turistas e apresentações musicais de Vitor Sax/Maicom e Luan Tofano, na Casa de Cultura Roberto Carlos. Ao longo da semana teremos ainda Eliomar Mendes do Trio Art.

O mês do Rei vai trazer várias homenagens e shows, artesanatos, atrações e ações voltadas para o rei da MPB, como o Quiz do Rei que acontece nas escolas, como uma ação de educação patrimonial; o Giro Gastronômico do Rei, em parceria com a ChefMio; apresentação do Conservatório de Música de Cachoeiro com direito a bolo, parabéns e toda homenagem que Roberto Carlos merece.

O encerramento será no dia 30 com show especial na rua da casa onde morou Roberto Carlos. Na mesma data serão as finais do Giro Gastronômico do Rei, que trará pratos homenageando o cantor e do Quiz do Rei. No mesmo local, entre os dias 14 e 19, os artesãos estarão presentes com iconografias de Roberto e food trucks.

“Roberto Carlos já vendeu mais de 150 milhões de discos ao longo da carreira, tornando-se um dos artistas latinos mais vendidos da história. Seu fã-clube é reconhecido como o terceiro maior fã-clube do mundo, ficando atrás apenas do de Elvis Presley e Beatles. Por isso, é nosso dever homenagear esse ícone que faz parte da história de Cachoeiro”, destacou Larissa Patrão, secretária municipal de Cultura e Turismo.