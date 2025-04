Como consultar o PIS/Pasep pelo CPF? Veja passo a passo

O Governo Federal iniciará o pagamento do PIS/Pasep 2025 para os trabalhadores nascidos em março e abril no dia 15 de abril. O Ministério do Trabalho e Emprego informou que 25,8 milhões de brasileiros receberão o benefício, totalizando R$ 30,7 bilhões.

Quem pode receber o abono salarial?

Os trabalhadores que atendem aos seguintes critérios têm direito ao abono salarial:

Inscrição no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos;

há pelo menos cinco anos; Trabalho formal por, no mínimo, 30 dias em 2023;

em 2023; Média salarial de até dois salários mínimos por mês;

por mês; Dados corretamente informados pelos empregadores na RAIS ou no eSocial.

Como consultar o PIS/Pasep pelo CPF?

Os trabalhadores podem consultar o PIS/Pasep pelo CPF nos seguintes canais:

Aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ;

; Portal Gov.br ;

; Central Alô Trabalhador, telefone 158 ;

; Aplicativo e site do Banco do Brasil (para Pasep) ;

; Aplicativo Caixa Tem e site da Caixa Econômica Federal (para PIS).

Tabela de pagamento do PIS/Pasep 2025

Confira as datas de pagamento conforme o mês de nascimento:

Mês de nascimento Data de pagamento Janeiro 17 de fevereiro Fevereiro 17 de março Março e Abril 15 de abril Maio e Junho 15 de maio Julho e Agosto 16 de junho Setembro e Outubro 15 de julho Novembro e Dezembro 15 de agosto

Como sacar o abono salarial?

Os beneficiários do PIS podem sacar o valor pelo Caixa Tem, nos caixas eletrônicos da Caixa Econômica Federal, lotéricas ou agências bancárias. Já os beneficiários do Pasep recebem o valor diretamente na conta do Banco do Brasil ou podem sacar em uma agência apresentando um documento com foto.

Quanto cada trabalhador recebe?

O valor do PIS/Pasep 2025 varia conforme o tempo de serviço em 2023. Quem trabalhou 12 meses recebe um salário mínimo completo. Já quem trabalhou menos tempo recebe um valor proporcional.

Para calcular o valor, basta dividir o salário mínimo vigente por 12 e multiplicar pelo número de meses trabalhados no ano-base.

Até quando sacar o abono salarial?

Os trabalhadores podem sacar o PIS/Pasep 2025 até o dia 27 de dezembro de 2025. Quem perder o prazo terá os valores devolvidos ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e só poderá resgatar o dinheiro em casos excepcionais.

Os trabalhadores nascidos em março e abril devem se preparar para receber o PIS/Pasep 2025 a partir de 15 de abril. Para confirmar se têm direito, basta consultar o CPF nos canais oficiais do governo. Fique atento às datas e garanta o seu benefício!

Para mais informações, acesse os sites da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil.