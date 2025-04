‘Conclave’ lidera audiência no Prime Video Brasil após morte do papa

O filme Conclave (2024) alcançou o topo do ranking de títulos mais assistidos do Prime Video no Brasil nesta terça-feira (22). O interesse pelo longa cresceu após a morte do papa Francisco, na segunda-feira, 21.

Desde a última sexta (18), o título já figurava entre os mais vistos na plataforma. Com a notícia da morte do pontífice, o longa não apenas assumiu a liderança entre os filmes, como ultrapassou também as séries, tornando-se o conteúdo mais assistido em todo o catálogo do streaming no País.

Dirigido por Edward Berger, Conclave é baseado no livro homônimo de Robert Harris e explora os bastidores da escolha de um novo papa, processo que historicamente desperta atenção por seu caráter reservado e simbólico. A narrativa combina fatos históricos e elementos ficcionais, focando nos dilemas internos dos cardeais durante o conclave.

A produção foi indicada a oito categorias no Oscar de 2025, incluindo Melhor Filme, Melhor Ator (Ralph Fiennes) e Melhor Atriz Coadjuvante (Isabella Rossellini), e venceu na categoria de Melhor Roteiro Adaptado. Também recebeu destaque em áreas técnicas, como figurino, direção de arte e montagem.

Mais sobre ‘Conclave’

Disponível no streaming Prime Video desde 16 de abril, o filme não apenas atraiu a atenção do público, mas também da crítica, que elogiou a habilidade de Berger em criar um thriller dramático envolvente.

O elenco estelar, liderado por Ralph Fiennes, Stanley Tucci e John Lithgow, foi muito elogiado pela capacidade de explorar a profundidade e complexidade da narrativa.

A trama de Conclave gira em torno do Cardeal Lawrence, encarregado de conduzir o conclave após a morte inesperada do papa. Este evento é meticulosamente retratado, destacando as intrigas e segredos que permeiam os corredores do Vaticano.

Estadao Conteudo