Conferência Municipal de Saúde debate políticas públicas do SUS

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semus) e do Conselho Municipal de Saúde, realizará no dia 07 de maio, das 7h30 às 17h, a 1ª Conferência Municipal de Saúde. O evento será no Colégio Polivalente Aquidaban, localizado na Rua João Franklin Machado, nº 40, bairro Abelardo Ferreira Machado, com participação aberta à população.

A Conferência contará com a participação de representantes dos governos municipal e estadual, Ministério Público, Tribunal de Contas, instituições de ensino, vereadores, secretários de saúde de municípios vizinhos e dirigentes de hospitais públicos e privados.

O evento é um importante espaço de debate e deliberação, em que a sociedade tem a oportunidade de participar ativamente da construção das políticas públicas de saúde, contribuindo com propostas, reflexões e encaminhamentos que influenciarão nas decisões futuras sobre o SUS no município.

Durante o encontro haverá palestras, grupos de discussão e apresentação de propostas voltadas à melhoria dos serviços de saúde. Um dos destaques será a palestra com Fabiane Simões, com o tema: “Planejamento no SUS: um olhar sistêmico e integrado”.

Ao final do evento, serão eleitos delegados que representarão Cachoeiro de Itapemirim na etapa estadual. “A Conferência é mais do que ouvir. É sobre garantir que a população tenha voz ativa nas decisões sobre a saúde pública, influenciando diretamente nas políticas que serão aplicadas no território. É um processo democrático, essencial para o fortalecimento do SUS”, destaca a secretária municipal de Saúde, Renata Fiório

As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo link: https://forms.gle/Snjm9ZAJiuxGvVEQ8.