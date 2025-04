Confira a cotação do dólar hoje

O dólar encerrou a quinta-feira em forte queda frente ao real, recuando mais de 1% e atingindo sua menor cotação em 2025. O movimento acompanhou a desvalorização generalizada da moeda norte-americana no mercado internacional, refletindo as preocupações com uma possível recessão nos Estados Unidos após o governo Trump anunciar novas tarifas de importação.

A cotação do dólar à vista caiu 1,18%, fechando a R$5,6290 — nível mais baixo desde 16 de outubro do ano passado, quando terminou o dia cotado a R$5,6226. No acumulado do ano, a moeda já registra uma desvalorização de 8,90% em relação ao real.

Na B3, às 17h10, o contrato futuro de dólar para abril — o mais negociado no momento — operava em queda de 1,13%, sendo cotado a R$5,6550.