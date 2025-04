Conhecido da PM é preso novamente em Cachoeiro

Um homem foi preso no bairro Costa e Silva, em Cachoeiro de Itapemirim na última terça-feira (28) pela Polícia Militar.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe recebeu uma denúncia de que um individuo estaria circulando em um veículo portando arma. Os militares intensificaram o patrulhamento e conseguiram abordar o automóvel indicado. Durante a verificação foi identificado que o condutor possuía diversas passagens pelo sistema prisional.

Durante a busca no interior do veículo, os policiais localizaram um revólver calibre .38. O material foi apreendido, e o suspeito conduzido à delegacia de plantão para as providências legais.