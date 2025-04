Corpo é encontrado dentro de casa no bairro Vila Rica em Cachoeiro

Um corpo, ainda não identificado, foi encontrado em uma residência no bairro Vila Rica, em Cachoeiro de Itapemirim, nesta terça-feira (22).

De acordo com informações de populares, vários moradores estão próximos à residência neste momento, junto a um veículo da funerária.

A Polícia Civil informou, por meio de nota, que o caso foi registrado como encontro de cadáver e seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim.

O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, onde passará pelo processo de necropsia. Posteriormente, será liberado para os familiares.

Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181), que é uma linha de contato gratuita, disponível em todos os municípios do Estado. As informações passadas pela comunidade podem ser cruciais para o avanço das investigações.

A equipe do AQUINOTICIAS.COM entrou em contato com a Polícias Militar; no entanto, ainda não obteve retorno.