Corpo é encontrado na Ilha da Fumaça, em Vitória; caso gera espanto

Um corpo, ainda não identificado, foi encontrado boiando na praia da Ilha da Fumaça, em Vitória, nesta segunda-feira (7).

De acordo com informações da Polícia Civil, o caso está sendo tratado como um encontro de cadáver. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

A ocorrência foi encaminhada ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que aguarda o resultado dos exames.

