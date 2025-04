Cruel! Morador de rua é espancado em Cachoeiro

Um homem em situação de rua foi agredido com uma barra de ferro na Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, em Cachoeiro de Itapemirim, na noite da última quinta-feira (10).

De acordo com informações da Guarda Civil Municipal, a equipe realizava patrulhamento de rotina quando avistou a vítima, que é deficiente física, sendo agredida.

Os socorristas atenderam a vítima e a encaminharam à Unidade de Pronto Atendimento Paulo Pereira Gomes, onde os médicos prestaram o atendimento necessário. Apesar da gravidade das lesões, ela permaneceu consciente e contou que o agressor portava uma faca, mas a descartou antes da chegada da viatura. A guarnição fez buscas no local; no entanto, não encontrou a faca.

A tentativa de homicídio foi presenciada por uma funcionária de um posto de combustíveis próximo ao local.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui