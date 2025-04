Cruel! Mulher é encontrada morta e com sinais de violência em Mimoso

Uma mulher foi encontrada morta na manhã desta quarta-feira (30), em uma estrada de terra na zona rural de Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo. O corpo estava caído de bruços, com ferimentos na cabeça e sem roupas da cintura para baixo. A vítima ainda não foi identificada.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe foi acionada pelo Ciodes após uma denúncia de encontro de cadáver.

Após a confirmação da denúncia, a área foi isolada e a perícia da Polícia Civil foi acionada. Nenhuma testemunha estava presente, e não foram encontrados documentos ou pertences pessoais próximos ao corpo.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima apresentava perfurações na cabeça, possivelmente causadas por disparos de arma de fogo.

O corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (IML) de Cachoeiro de Itapemirim. A Polícia Civil investigará o caso como homicídio.