Desafio Mortal: criança morre após ver vídeo em rede social

Uma criança de oito anos morreu após inalar desodorante aerossol, no último domingo (13), no Distrito Federal.

De acordo com o G1, o caso está sendo investigado pela 15ª Delegacia de Polícia. O delegado responsável, Ataliba Neto, informou que as autoridades irão apurar as circunstâncias da morte e identificar os responsáveis pela publicação que promove uma espécie de desafio.

Uma tia da criança contou que Sarah Raissa participou de um desafio na internet, no qual precisava inalar desodorante em spray pelo maior tempo possível.

O desafio, normalmente, é proposto por pessoas que incentivam crianças e adolescentes a gravar imagens enquanto o realizam. Os vídeos somam milhares de visualizações. Ao todo, o desafio já acumula milhões de acessos.

Sarah deu entrada no hospital no dia 10 de abril com parada cardiorrespiratória. Ela chegou a ser reanimada por 60 minutos. Apesar dos esforços, não apresentou reflexos e teve a morte cerebral constatada no mesmo dia. No entanto, somente no domingo (13), após vários exames, o óbito foi oficialmente declarado.