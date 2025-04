Deslizamento no Guarujá: cratera gigante causa transtornos; veja vídeo

As fortes chuvas que atingiram a Baixada Santista no último sábado (19) provocaram estragos significativos em várias cidades do litoral de São Paulo. O município de Guarujá foi um dos mais afetados, registrando alagamentos, deslizamentos de terra e famílias desalojadas.

Guarujá registra volume de chuva superior ao esperado para o mês

De acordo com a Defesa Civil Estadual, o acumulado de chuva em apenas seis horas chegou a 191 mm, ultrapassando o total esperado para todo o mês de abril, que é de 190,7 mm. A intensidade das chuvas surpreendeu moradores e autoridades locais.

Deslizamento em Guarujá deixa famílias desalojadas

O principal impacto das chuvas em Guarujá foi o deslizamento de encostas, o que resultou na desocupação emergencial de casas em áreas de risco. Equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros se juntaram para atender os moradores e monitorar novas possibilidades de deslizamento.

Alagamentos atingem diversos bairros da Baixada Santista

Além de Guarujá, outras cidades da região também sofreram com os efeitos das chuvas. Em Santos, por exemplo, moradores registraram alagamentos em vias públicas e até dentro de um shopping center, dificultando a circulação e causando prejuízos.

Cratera se abre em rua de São Vicente

Em São Vicente, o cenário foi ainda mais preocupante: uma cratera gigante se abriu após o asfalto de uma rua ceder. O buraco assustou os moradores e interditou a via, que passará por avaliação estrutural antes de qualquer reparo.

Trânsito e transporte público foram afetados

Os alagamentos e os deslizamentos também comprometeram a mobilidade urbana. Diversas linhas de ônibus foram desviadas ou suspensas temporariamente. Em Guarujá, a Defesa Civil orientou os motoristas a evitarem áreas com histórico de deslizamento e alagamentos.

Moradores relatam momentos de pânico

Nas redes sociais, moradores compartilharam vídeos e fotos dos alagamentos e do deslizamento em Guarujá, relatando momentos de tensão e medo. Muitos precisaram sair de suas casas às pressas, levando apenas documentos e pertences essenciais.

Previsão do tempo aponta mais chuva para a região

A previsão do tempo para os próximos dias indica a possibilidade de mais chuvas na região, o que preocupa autoridades e moradores. A Defesa Civil permanece em estado de atenção e reforça os alertas para áreas de risco de deslizamento em Guarujá e outras cidades próximas.

Autoridades intensificam monitoramento e assistência

Equipes da Prefeitura de Guarujá, em parceria com o Governo do Estado, estão realizando vistorias técnicas e ações emergenciais para minimizar os impactos da tempestade. Abrigos temporários foram disponibilizados para as famílias afetadas.

População deve ficar atenta a novos alertas

A Defesa Civil orienta a população a se manter informada por meio dos canais oficiais e a acionar os serviços de emergência em caso de risco iminente de deslizamento. O envio de alertas por SMS também está disponível — basta enviar o CEP para o número 40199.