Discussão entre mulheres termina em facada em Mimoso do Sul

Uma mulher deu entrada no Hospital Apóstolo Pedro, em Mimoso do Sul, no último domingo (20), vítima de uma tentativa de homicídio.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima relatou que estava bebendo com a agressora quando as duas iniciaram uma discussão. A briga ficou mais séria, e a suspeita desferiu uma facada no ombro da vítima.

Ela procurou atendimento médico no hospital do município e precisou levar pontos no corte. Além disso, os militares a orientaram a procurar a delegacia local para registrar os fatos.