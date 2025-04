Distribuidora de bebidas é flagrada furtando energia elétrica em Piúma

Uma distribuidora de bebidas em Piúma foi flagrada furtando energia elétrica durante uma operação realizada na última quarta-feira (09). A ação foi coordenada pela Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do Departamento de Investigações Criminais (Deic), com apoio de peritos do Instituto de Criminalística da Polícia Científica e de técnicos da EDP, concessionária responsável pelo fornecimento de energia no estado.

Durante a inspeção, os peritos constataram uma ligação clandestina feita diretamente na rede elétrica. A fraude impedia o registro do consumo e beneficiava uma câmara frigorífica, dois freezers e outros equipamentos nos fundos do estabelecimento — todos funcionando sem passar pelo medidor oficial.

Com a irregularidade confirmada, os técnicos da EDP desfizeram a ligação ilegal e normalizaram o fornecimento de energia no local.

O dono da distribuidora acompanhou a vistoria e vai responder criminalmente pelo furto de energia. Ele também será responsabilizado administrativamente. De acordo com as normas da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), o responsável terá que pagar por toda a energia consumida e não registrada durante o período da fraude, além dos custos operacionais relacionados à correção da irregularidade.