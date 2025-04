Dólar agora: confira a cotação em meio às tensões entre China e EUA

No início da tarde desta quarta-feira (9), o dólar comercial segue com tendência de alta. Às 13h05. a moeda norte-americana estava cotada a R$ 6,046.

A escalada segue o cenário de incertezas geradas pelo “tarifaço’ do presidente Donald Trump, que está impondo altas tarifas para produtos de uma série de países, incluindo China, União Europeia e Brasil – grandes parceiros comerciais.

Em solo brasileiro, os investidores seguem incertos sobre os rumos desse duelo econômico. Após cair para R$ 5,60 no inicio de abril – menor valor desde novembro de 2024 – o dólar disparou nas últimas 48 horas.

Futuro incerto

Com a escalada da tensão econômica entre as grandes potências mundiais, os economistas seguem evitando fazer previsões sobre o futuro próximo do Brasil diante da série de tarifas.

Entretanto, em um ponto os especialistas convergem: o cidadão médio sentirá os efeitos a curto e médio prazo. Com a confusão gerada nas cadeias de logística e produção, a tendência é a de que os preços subam para uma grande variedade de produtos e serviços