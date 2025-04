Dólar hoje: confira a cotação desta terça (29)

O dólar registrou nesta terça-feira, 29, sua oitava queda consecutiva, refletindo a valorização recente dos ativos brasileiros e a expectativa do mercado por novos dados econômicos dos Estados Unidos ao longo da semana.

Além disso, a possível flexibilização da política tarifária norte-americana contribuiu para a valorização de moedas de países emergentes, como o real.

No fechamento, o dólar à vista recuou 0,32%, cotado a R$ 5,6307. Com isso, acumula uma desvalorização de 4,42% nos últimos oito pregões e uma queda de 1,34% no mês de abril. Às 17h14, na B3, o dólar futuro para maio — o contrato com maior liquidez — caía 0,45%, a R$ 5,6320.

Já o Ibovespa encerrou o dia em alta pela sétima sessão consecutiva, impulsionado pelo bom desempenho das bolsas norte-americanas. Apesar disso, não conseguiu manter o patamar de 136 mil pontos, atingido no pico do dia.

O principal índice da bolsa brasileira fechou com ganho de 0,15%, aos 135.220,59 pontos, segundo dados preliminares. Durante o pregão, chegou à máxima de 136.149,74 pontos, o maior nível do ano, e à mínima de 134.898,67. O volume financeiro negociado somava R$ 20 bilhões antes dos ajustes finais.