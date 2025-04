Drogaria está com oportunidade de emprego em Cachoeiro; confira

Está precisando trabalhar? A Drogaria Consolação, localizada na rua Bernardo Horta, número 242, no Centro, em Cachoeiro de Itapemirim, está com uma oportunidade de emprego disponível, para função de auxiliar de limpeza.

Alguns requisitos são necessários para o preenchimento da vaga, como: residir em Cachoeiro de Itapemirim, habilidade com organização e limpeza, proatividade e trabalho em equipe.

Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected].

Sua empresa está com vagas de emprego disponíveis?

Tem empresa em alguma cidade do Sul do Espírito Santo? Sua empresa está com vagas de emprego disponíveis? Envie sua oportunidade e seu contato para o Instagram do @aquinoticias.