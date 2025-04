Dupla sertaneja se separa após operação da Polícia Federal; entenda

A dupla sertaneja Renan & Christiano, de Juiz de Fora (MG), anunciou na última sexta-feira (18) o fim da parceria musical. Em nota publicada nas redes sociais, os músicos comunicaram a decisão de seguir caminhos diferentes.

A partir de agora, o cantor Renan continuará com a agenda de shows e novos projetos, enquanto Christiano deixará os palcos.

“O projeto Renan & Christiano entra em uma nova fase. Anunciamos uma mudança nesse caminho: Christiano se despede dos palcos e o cantor Renan seguirá com a agenda de shows e novos projetos, dando continuidade ao trabalho com dedicação e comprometimento”, diz o comunicado oficial.

Christiano é investigado pela Polícia Federal

A decisão de encerrar a dupla acontece pouco depois de Christiano Almeida Leite se tornar alvo de uma operação da Polícia Federal, chamada Teatro Invisível 2.

Na última quarta-feira (16), a PF cumpriu mandados de busca e apreensão em dois endereços ligados ao músico em Juiz de Fora, além de locais em outras quatro cidades do estado do Rio de Janeiro: Cabo Frio, Itaguaí, Mangaratiba e capital fluminense.

PF investiga rede de desinformação em período eleitoral

A investigação aponta a existência de uma rede de desinformação que atuava no Rio de Janeiro durante períodos eleitorais. De acordo com a PF, o grupo contratava atores para encenar diálogos em locais públicos com o objetivo de influenciar eleitores.

As prefeituras firmaram contratos genéricos com empresas privadas e, com esses recursos, financiaram as ações investigadas, que podem somar até R$ 3,5 bilhões.

Até agora, a Polícia Federal não esclareceu qual seria o envolvimento direto de Christiano no esquema, nem revelou os crimes que ele pode ter cometido.

Claro! Aqui está a frase reescrita em voz ativa, com mais clareza e fluidez:

A defesa do músico afirmou, no dia da operação, que não pode se manifestar por se tratar de uma investigação sob sigilo.

Operação atinge também políticos e servidores públicos:

Além de Christiano, a operação atingiu nomes influentes da política fluminense. Entre os alvos estão:

Dr. Serginho (PL) , prefeito de Cabo Frio

, prefeito de Cabo Frio Valdecy da Saúde (PL) , deputado estadual e candidato em São João de Meriti

, deputado estadual e candidato em São João de Meriti Aarão (PP) , que concorreu à prefeitura de Mangaratiba

, que concorreu à prefeitura de Mangaratiba Rubão (Podemos) , candidato em Itaguaí que venceu, mas foi impedido de assumir

, candidato em Itaguaí que venceu, mas foi impedido de assumir Didê (PSDB) , presidente do Instituto Rio Metrópole

, presidente do Instituto Rio Metrópole Rodrigo de Castro, subsecretário de Eventos e Relações Institucionais do estado do RJ, já investigado anteriormente no caso do QG da Propina, em 2020

As suspeitas envolvem obstrução de justiça, caixa 2, fraude em licitações e lavagem de dinheiro. A PF ainda apura a possível destruição de provas digitais, o que pode comprometer a elucidação do esquema.

As informações são do G1.