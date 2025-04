Edital para concurso público da Polícia Federal é divulgado

Divulgado o edital do novo concurso público da Polícia Federal voltado. Certame é para a área administrativa.

Segundo informações da CNN, ao todo, são 192 vagas para níveis médio e superior, com salário inicial de até R$ 11 mil.

O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) é quem realiza o concurso. Acesse aqui o edital.

Os interessados devem ficar atentos ao período de inscrição. Nesse sentido, o cadastro abre na próxima terça (29), às 10h, e segue até o dia 21 de maio.

A taxa de inscrição para os candidatos para cargos do nível superior é de R$ 110, por outro lado, para o nível médio, o valor é de R$ 90.

