Educação realiza reunião de orientações para coordenadores de turno

Com o objetivo de aprimorar as práticas na coordenação escolar, visando o melhoramento do atendimento aos estudantes, à equipe e à comunidade escolar, a Secretaria Municipal de Educação (Seme) de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Gerência de Gestão Escolar, promoveu na quarta-feira (23), a Reunião de Orientações Gerais para 218 coordenadores de turno que atuam nas unidades de ensino da rede.

O encontro de orientação e qualificação, propiciou a reflexão coletiva sobre o papel do coordenador escolar a partir da sua atuação. Foram realizadas análises de suas atribuições, perpassando pelos conhecimentos específicos e necessários ao exercício da função.

A coordenadora da EMEB “Maria das Victórias Oliveira de Andrade”, Jenifer Pogian, avaliou o encontro com satisfação “Quero parabenizar a toda equipe pela reunião, que foi muito informativa e acertiva na temática abordada”, destacou.

“O coordenador de turno exerce uma função muito importante no ambiente escolar, um cargo que exige responsabilidade, organização, ética, bom relacionamento e sensibilidade para se estar atento a tudo o que ocorre na escola. Isso faz parte da nossa meta de melhoria e qualidade nos serviços educacionais”, afirmou a secretária municipal de Educação, Celeida Chamão de Medeiros.