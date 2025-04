Em luto, prefeito de Cachoeiro recorda legado de fé do Papa Francisco

O prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Theodorico Ferraço, se pronunciou na manhã desta segunda-feira (21) sobre a morte do Papa Francisco, ocorrida nas primeiras horas do dia. Em uma publicação nas redes sociais, Ferraço expressou pesar e destacou o legado deixado pelo pontífice argentino, reconhecido mundialmente por sua humildade e compromisso com os mais necessitados.

“Hoje o mundo amanheceu em luto, e nós, católicos, choramos profundamente a partida do Papa Francisco. Perdemos um pastor humilde, um homem de fé e coração generoso”, escreveu o prefeito, relembrando momentos marcantes do pontificado, como a histórica oração solitária na Praça de São Pedro durante a pandemia de Covid-19.

Ferraço também ressaltou os ensinamentos deixados pelo líder religioso. “Com simplicidade, coragem e ternura, o Papa Francisco nos ensinou a olhar pelos pequenos, a acolher os que sofrem e a caminhar com uma fé viva. Seu legado de amor, simplicidade e esperança jamais será esquecido.”

Encerrando a homenagem, o prefeito citou a frase “Deus dá as batalhas mais difíceis aos seus verdadeiros soldados”, e agradeceu pela contribuição do Papa à Igreja e à humanidade. “Rezemos por sua alma e agradeçamos a Deus pelo dom que ele foi para o mundo. Descanse em paz, querido Papa Francisco.”