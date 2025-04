Embrapa divulga aprovados e convoca para prova prática

O resultado final das provas objetivas do concurso Embrapa foi divulgado nesta terça-feira, 22 de abril, por meio de publicação no Diário Oficial da União. O documento também traz a convocação para a prova prática, uma das últimas etapas do certame.

Concurso Embrapa 2024 entra na fase final

O concurso da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), um dos mais aguardados do setor público este ano, atraiu milhares de candidatos de todo o país. Agora, com o encerramento da fase objetiva, os candidatos seguem para as etapas práticas.

Como consultar o resultado das provas objetivas

Os candidatos podem acessar o resultado final por meio do site oficial da banca organizadora ou diretamente no Diário Oficial da União. A lista traz os nomes dos aprovados, número de inscrição e as respectivas notas obtidas.

Convocação para a prova prática já está disponível

Além dos resultados, o edital também contém a convocação para a prova prática, que será conforme o cargo. É fundamental que os candidatos fiquem atentos aos prazos e às orientações específicas para esta fase.

Etapas finais do concurso Embrapa

A prova prática tem caráter eliminatório e classificatório, sendo decisiva para a definição dos futuros contratados da Embrapa. A etapa avaliará, entre outros critérios, a capacidade técnica e operacional dos candidatos.

Locais e datas da prova prática

Os interessados podem consultar locais, datas e horários para da prova prática no portal da banca organizadora. Recomenda-se que os candidatos consultem frequentemente a página oficial para não perderem atualizações.

Cargos oferecidos no concurso Embrapa

O concurso oferece diversas vagas para níveis médio, técnico e superior, em áreas como pesquisa agropecuária, tecnologia da informação, administração e comunicação. Os salários iniciais podem ultrapassar os R$ 8 mil, dependendo do cargo.

Importância da Embrapa para o setor agropecuário

A Embrapa é reconhecida internacionalmente por seu trabalho em pesquisa, inovação e sustentabilidade no setor agrícola. Ingressar na instituição representa não apenas estabilidade, mas a oportunidade de contribuir diretamente para o desenvolvimento do país.

Próximos passos para os candidatos

Após a realização da prova prática, os candidatos ainda passarão por avaliação de títulos e comprovação de requisitos, conforme previsto no edital. A homologação do concurso deve acontecer ainda nesse semestre.

Fique por dentro das atualizações sobre o concurso Embrapa

Para mais informações e atualizações, acesse o site oficial da Embrapa e da banca organizadora. Acompanhar os canais oficiais é a melhor forma de não perder nenhum detalhe e garantir uma boa preparação até a etapa final.