Emprego: restaurante está com oportunidade de trabalho em Cachoeiro

Está precisando de emprego? A 10 pastéis, empresa do ramo alimentício, está com oportunidade disponível para função de auxiliar de cozinha, em Cachoeiro de Itapemirim.

Atuando no mercado desde 1996, a 10 pastéis, fica alocada no Shopping Sul, localizado Avenida Av. Francisco Lacerda de Aguiar, número 382, no bairro Paraíso, em Cachoeiro.

Entre os benefícios da vaga de emprego ofertada pela empresa, estão: plano de saúde, plano odontológico, refeição local, vale transporte e transporte noturno até em casa. Contudo, a escala do cargo é de 12×36.

Os interessados devem enviar o currículo para o WhatsApp do número: (28) 99984-8655.

