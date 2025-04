Empresa de manutenção industrial está com diversas vagas em Anchieta

Está precisando trabalhar? A Conami, empresa especializada em manutenção industrial, está com diversas vagas de emprego disponíveis no município de Anchieta.

Entre as vagas disponibilizadas estão: pintor jatista, pintor de rolo, pintor industrial, encarregado de pintura, técnico de segurança do trabalho e técnico de enfermagem do trabalho.

Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected] ou para o WhatsApp do número (27) 99786-9004.

