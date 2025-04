Empresa de rochas está com oportunidades de emprego em Castelo; veja

Precisando de trabalhar? A Vidigal Granitos está com vagas de empregos disponíveis em Castelo, para duas diferentes funções.

As vagas disponibilizadas pela empresa, são para as funções de classificador de chapas e polidor. Contudo, entre os benefícios ofertados estão: salário competitivo e oportunidade de crescimento pessoal.

A empresa fica localizada na entrada do Haras Passamani, na ES-491, em Castelo. Os interessados nas oportunidades, devem enviar o currículo para o e-mail [email protected]. Confira as atividades e requisitos para o preenchimento das vagas:

Classificador de chapas

Atividades

Responsável por inspecionar e classificar chapas de mármore e granito de acordo com padrões de qualidade

Realizar a medição e identificação de características específicas das chapas

Requisitos

Experiência na área

Disponibilidade para trabalhar em horários flexíveis

Polidor

Atividades

Realizar o polimento de chapas de granito e outras pedras naturais

Operar máquinas de polimento e acabamento

Aplicar resinas e produtos específicos para o tratamento das superfícies

Garantir a qualidade do acabamento final

Requisitos

Experiência na função ou em atividades similares

Disponibilidade para trabalho por escala

