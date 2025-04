Empresa de rochas ornamentais está com oportunidade em Mimoso do Sul

Precisando trabalhar? A Cajugram, empresa especializada em rochas ornamentais, está com uma oportunidade de emprego aberta, para função de eletricista.

Entre as principais atividades exercidas na vaga de eletricista, estão: ser responsável pela execução da manutenção elétrica preventiva e corretiva em motores, máquinas, equipamentos e instalações de produção e residencial, de forma a mantê-los em perfeitas condições de uso; identificar defeitos em motores, máquinas, equipamentos e instalações de produção, procedendo troca das peças desgastadas ou executando os serviços de reparos necessários; fazer a montagem ou reforma de sistemas elétricos, painéis e outros comandos, visando o perfeito funcionamento dos equipamentos e preencher adequadamente as fichas de ordens de serviço.

O local de trabalho fica na BR-101, em Mimoso do Sul e, os interessados nas vagas de emprego, devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected].

Requisitos:

Eletricista

Nível médio

Capacitação em elétrica ou eletrotécnica em um sistema de ensino reconhecido pelo MEC

Curso de segurança para trabalhos em altura

Curso de segurança para instalações

