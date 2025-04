Enem inscrição 2025: prazo de isenção termina hoje!

O prazo para solicitar a isenção da taxa de inscrição do Enem 2025 termina nesta sexta-feira (25). Estudantes da 3ª série do Ensino Médio da rede pública devem protocolar o pedido exclusivamente pela Página do Participante, por meio de um formulário online.

Solicitação apenas pela internet

A solicitação da isenção da taxa do Enem inscrição 2025 deve ser feita somente pela internet. O participante precisa acessar a Página do Participante com seu login do Gov.br e preencher corretamente os dados solicitados no formulário. Pedidos podem ser apenas dentro do sistema.

Quem pode pedir isenção da taxa

Têm direito à isenção os alunos que estão concluindo o Ensino Médio em escola pública em 2025, além de candidatos que se enquadram em critérios socioeconômicos, como ter renda familiar per capita igual ou inferior a meio salário mínimo ou estar inscrito no CadÚnico.

Resultado da solicitação sai em maio

O resultado dos pedidos de isenção da taxa do Enem inscrição 2025 será divulgado no dia 13 de maio, também na Página do Participante. Quem tiver o pedido negado poderá entrar com recurso entre os dias 13 e 17 de maio.

Isenção não garante a inscrição

É importante lembrar que a isenção da taxa não significa que o estudante já está inscrito no Enem 2025.O candidato isento também precisa realizar a inscrição oficial dentro do prazo.

Enem continua sendo a principal porta para o ensino superior

O Enem segue como a principal forma de acesso ao ensino superior público no Brasil, por meio do Sisu, além de permitir entrada em instituições privadas com bolsas via Prouni e financiamento pelo Fies. Por isso, garantir a isenção da taxa é um passo importante para quem deseja participar.

Cronograma completo em breve

O Inep, órgão responsável pela organização do exame, ainda vai divulgar o cronograma completo do Enem 2025, com datas para inscrição, aplicação das provas, divulgação do gabarito e resultado final. Fique atento aos canais oficiais para não perder prazos importantes.

Página do Participante concentra todas as etapas

Todas as etapas do processo de Enem inscrição 2025 acontecem pela Página do Participante, incluindo isenção, inscrição, local de prova e resultado. Os interessados podem acessar o site com o login do Gov.br.

Candidatos devem preparar documentação

Para evitar problemas durante o processo, os estudantes devem ter em mãos documentos como CPF, RG, comprovante de renda e, se for o caso, comprovante de inscrição no CadÚnico. Erros no preenchimento podem comprometer a solicitação.

Acompanhe as atualizações do Enem 2025

Para mais informações sobre o Enem inscrição 2025, acompanhe o site oficial do Inep e fique de olho nos prazos. Garantir a isenção da taxa é o primeiro passo para transformar a prova em uma oportunidade real de mudança de vida.