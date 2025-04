Espírito Santo vai sediar etapa oficial da COP30

Uma das maiores conferências sobre sustentabilidade e mudanças climáticas do país nasceu capixaba e rapidamente conquistou reconhecimento em todo o Brasil. O evento inaugural ocorreu em 2021, em Guaçuí, no Sul do Espírito Santo. Desde então, grandes nomes do cenário ambiental nacional e internacional marcaram presença na Conferência Sustentabilidade Brasil, consolidando o evento como um importante espaço para o debate e o avanço de pautas sustentáveis. O sucesso da iniciativa gerou o Instituto Sustentabilidade Brasil, entidade que hoje promove a conferência.

A Conferência Sustentabilidade Brasil 2025 foi oficialmente reconhecida como etapa da COP30 pela Comissão Nacional para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (CNODS), da Secretaria-Geral da Presidência da República.

A confirmação ocorreu na segunda-feira (28), durante reunião entre a diretoria técnica do Instituto Sustentabilidade Brasil (ISB), o parceiro institucional Movimento Nacional Objetivo do Desenvolvimento Sustentável (MNODS), núcleo Espírito Santo e o secretário-executivo da CNODS, Lavito Bacarissa.

O reconhecimento institucionaliza o Sustentabilidade Brasil 2025 como uma das etapas nacionais do processo oficial da COP30, conferindo ao evento caráter público, técnico e integrado à mobilização brasileira rumo à conferência climática da Organização das Nações Unidas (ONU), que será realizada em Belém, no Pará, em novembro.

Este ano, serão quatro dias de debates com especialistas de diversas áreas. Em cada painel, nomes de referência dos cenários nacional e internacional mergulharão em busca de soluções práticas para impulsionar a transformação. Tudo isso com a participação ativa do público presente, fomentando um ambiente de inteligência coletiva.

Rompendo barreiras

Mais do que um palco de debates, o Sustentabilidade Brasil 2025 propõe romper as barreiras tradicionais, integrando importantes temas como diversidade, equidade e inclusão, além de promover a troca de experiências. O objetivo é claro: não apenas dar acesso à informação, mas amplificar a voz de diferentes territórios e comunidades.

Para alcançar essa meta, a Conferência Sustentabilidade Brasil está estruturada em trilhas temáticas interconectadas, com metas e objetivos bem definidos ao longo dos quatro dias. Os temas abrangem Direitos Humanos e Justiça Climática, Competitividade, Transição Energética, Economia Azul, Comunicação e Educação Ambiental, Agronegócio, Mercado ESG, Saúde, Cultura e Sustentabilidade Criativa, até Inovação e Infraestrutura Verde e Transformação.

Ao todo, 120 painelistas de destaque nacional e internacional estarão presentes para tecer soluções práticas que conectam diferentes campos do conhecimento e dialogam diretamente com os desafios que o Brasil levará para a COP30, em Belém.

Contribuição técnica

O impacto do Sustentabilidade Brasil 2025 vai além dos dias do evento. A conferência resultará na publicação dos anais da Jornada Científica, na produção das cartas dos grupos técnicos de trabalho organizados durante o evento, e na elaboração dos relatórios sistematizados de todos os 40 painéis. Todo o material será entregue formalmente ao Consórcio Brasil Verde como contribuição técnica para apoiar a participação dos Estados na COP30.

O Sustentabilidade Brasil 2025, evento do Instituto Sustentabilidade Brasil, reafirma seu compromisso com a democratização do conhecimento, garantindo acesso gratuito e aberto ao público. A iniciativa entende que a construção de soluções climáticas e sociais eficazes é um processo coletivo e participativo.

A 5ª edição do Sustentabilidade Brasil acontecerá de 11 a 14 de junho de 2025, na Praça do Papa, em Vitória, Espírito Santo. Faça sua inscrição clicando aqui.