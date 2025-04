Estudante de Domingos Martins vence torneio de Xadrez

O aluno da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Ponto do Alto, localizada no município de Domingos Martins, Davi Ferreira Miranda, conquistou, no dia 29 de março, o primeiro lugar na Copa Espírito Santo de Xadrez Sub-16. A competição reuniu jovens enxadristas de várias cidades do Espírito Santo, em Vitória.

Durante o torneio, disputado no formato rápido, com partidas de 15 minutos para cada jogador e definido por pontuação acumulada, o estudante superou todos os adversários e garantiu o topo do pódio com uma sequência de vitórias marcadas por estratégia, concentração e preparo.

Para além das competições, o jovem acredita que o xadrez desempenha um papel importante no seu desenvolvimento pessoal. “Aconselho crianças, jovens e até adultos a jogarem. O jogo ajuda no raciocínio lógico, na saúde mental e no desenvolvimento cognitivo”, compartilhou o campeão Davi Ferreira Miranda.

O diretor da escola, Marcelo Ribett, contou que o interesse do aluno pelo xadrez surgiu há dois anos, dentro da própria unidade escolar, quando teve o primeiro contato com o jogo. Desde então, o estudante vem se destacando, como no ano de 2023, que representou a escola e conquistou o título regional dos Jogos na Rede.

“O Davi é muito educado, comprometido e aproveita todas as oportunidades. Temos muito orgulho dele e toda a escola está na torcida. As estratégias do xadrez certamente vão ajudá-lo a escrever o seu projeto de vida”, destacou Marcelo Ribett.

Após a competição, entre estudos e treinos, o campeão Davi Ferreira Miranda

afirmou que a vitória nesta etapa serviu como motivação extra, e que já está se preparando para novos desafios: “Ganhei muita experiência, principalmente no preparo psicológico e no estudo de estratégias. Isso vai ser importante para os próximos torneios no Estado.”