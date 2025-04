Evento celebra Sérgio Sampaio neste fim de semana em Cachoeiro

Neste fim de semana, o evento “Viva, Sérgio Sampaio” vai celebrar o legado do cantor e compositor.

Artistas se reunirão para uma programação que seguirá de sexta (11) e sábado (12), na Casa Carmô e no domingo (13), no Café e Cervejeira Mirante. O evento conta com recursos do Funcultura – Secult/ES.

Sexta (11)

Na sexta-feira (11), a Casa Carmô, localizada na rua Seabra Muniz, no bairro Independência, receberá o Sarau Verbo Intransitivo, a partir das 19h.

Sábado (12)

Já no sábado (12), será realizada a final do Festival Velho Bandido. As duas etapas on-line já aconteceram e os finalistas são: Victor Nabrasi, Mari Chamon, Ak Libre e Thaís Alasia (de Cachoeiro), Marcos Tadeu, Yaxmim Souza, The Skeep (do Sul), Garoá, Gastação infinita e Erika Nasser (do ES).

Velho Bandido

Nessa 3ª edição, a final conta com seis finalistas inéditos. Nesse sentido, haverá diversidade musical e o público poderá torcer muito pelo seu artista preferido.

A final de Cachoeiro tem primeiro e segundo lugares cativos. Enquanto que o Sul e ES competem por outro 1º e 2º lugares. Haverá voto popular.

O evento começa com show das ganhadoras da 2ª edição, que aconteceu em abril de 2024: Clara Marins e Do Carmo. Logo depois, os 10 finalistas competem e o show de encerramento fica por conta do artista da terra Dan Abranches, com participação da também conterrânea Gavi e do André Prando.

Domingo (13)

O evento prossegue no Café e Cervejaria Mirante, em Vargem Grande de Soturno. Desse modo, no espaço, haverá apresentações teatrais com a atriz Amanda Malta e shows solos de André Prando e Ronnie Silveira.

A programação começa a partir das 15h30, com boa música, apresentações e gastronomia variável.