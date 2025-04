Ex-BBB revela que recebeu proposta de R$ 500 mil para gravar pornô

Durante entrevista no podcast Papagaio Falante, a ex-BBB Ariadna Arantes revelou que recebeu uma proposta de R$ 500 mil para gravar um filme pornô. A declaração surpreendeu os ouvintes e reacendeu debates sobre o passado da influenciadora, que integrou o elenco do BBB 11.

Escolha difícil em meio ao julgamento do público

Na época da proposta, Ariadna ainda trabalhava como garota de programa e enfrentava o peso da opinião pública. Ela destacou que vivia em uma realidade onde “tudo precisava de explicação” e, por isso, preferiu recusar a oferta. A pressão externa foi determinante para sua decisão.

A influência dos conselhos alheios

“Você vai se queimar”, foi a frase que mais ouviu de amigos e conhecidos. De acordo com a ex-sister do BBB, as advertências foram constantes e acabaram moldando sua escolha, que hoje é motivo de arrependimento. A preocupação com a imagem falou mais alto.

R$ 500 mil era visto como pouco

O valor oferecido não parecia tão expressivo na época, segundo Ariadna. Ela contou que escutava comentários como “com R$ 500 mil você não faz muita coisa”. Hoje, porém, enxerga a situação com outros olhos e admite que teria feito escolhas diferentes se soubesse o que sabe agora.

Antes da fama: uma trajetória marcada por desafios

Muito antes de entrar no Big Brother Brasil, Ariadna já enfrentava julgamentos por conta de seu estilo de vida. Sua história inclui superação, enfrentamento de preconceitos e uma trajetória como profissional do sexo, o que ela nunca escondeu do público.

Podcast trouxe à tona temas delicados

A conversa no podcast não se limitou à proposta indecente. Ariadna também abordou a hipocrisia social e a constante cobrança por parte dos fãs. O bate-papo viralizou nas redes sociais, com trechos da entrevista circulando em páginas de fofoca e perfis de entretenimento.

Reações dividem os internautas

Enquanto muitos usuários elogiaram sua honestidade, outros mantiveram o discurso moralista. O nome da ex-BBB entrou nos trending topics, impulsionado por comentários que refletiam tanto apoio quanto críticas à sua fala.

Liberdade de escolha em discussão

Esse episódio reabre o debate sobre o direito de cada um fazer o que quiser com o próprio corpo, especialmente em situações que envolvem figuras públicas. A exposição de Ariadna evidencia o julgamento constante enfrentado por ex-participantes do BBB.

BBB 25

O BBB 25 atualmente movimenta o noticiário com revelações. O programa, além de oferecer visibilidade, também deixa marcas profundas na vida de quem passa por ele — como mostra o caso de Ariadna.

Futuro de Ariadna segue nos holofotes

Com forte presença nas redes sociais, Ariadna Arantes continua utilizando sua visibilidade para compartilhar experiências. Entre críticas e elogios, a ex-BBB mantém sua trajetória de autenticidade, mesmo quando fala sobre os momentos mais íntimos de seu passado.