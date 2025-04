Ex cantor gospel posa de calcinha e topless para divulgar nova música

A cantora Ella Viana, de 27 anos, surpreendeu o público ao divulgar uma imagem promocional de sua nova música, “Amor à Luz do Dia”. Na foto, ela aparece de calcinha e topless. A divulgação chamou atenção por marcar uma mudança radical de imagem desde os tempos em que era conhecida como o cantor gospel Jotta A, revelado ainda criança no programa Raul Gil.

De estrela gospel mirim a artista pop contemporânea

Ella Viana se destacou no cenário nacional ao participar do programa de talentos do SBT, quando ainda se apresentava como Jotta A, tornando-se uma das grandes promessas da música gospel. Sua voz potente e presença de palco renderam milhões de visualizações nas redes e premiações no meio evangélico.

Nova fase: empoderamento e liberdade artística

Agora, com identidade de gênero assumida e nova estética visual, Ella inicia uma fase mais ousada e autoral. A imagem sensual faz parte da campanha de lançamento de “Amor à Luz do Dia”, parceria com os artistas Izrra e Jok3r, prevista para o próximo dia 25.

Repercussão nas redes sociais

A imagem de Ella Viana nú — ou quase — teve ampla repercussão nas redes sociais. Muitos usuários lembraram da época em que ela era identificada como um dos principais nomes da música gospel brasileira. Outros celebraram sua liberdade de expressão e autenticidade na nova fase da carreira.

Transição de Jotta A para Ella Viana

A transformação de Jotta A em Ella Viana foi anunciada em 2022, quando a artista revelou publicamente sua transição de gênero. Desde então, ela tem usado sua plataforma para falar sobre identidade, fé e arte, enfrentando tanto apoio quanto críticas do público religioso.

Música “Amor à Luz do Dia” será lançada no dia 25

A nova faixa, “Amor à Luz do Dia”, promete misturar elementos de R&B e pop contemporâneo, com uma mensagem de amor e aceitação. O lançamento está marcado para o dia 25 de abril, e a expectativa é alta entre fãs antigos e novos admiradores da artista.

Choque entre passado gospel e presente ousado

A campanha visual gerou debates intensos por expor uma ex-artista gospel nú, ainda que de forma artística e controlada. A tensão entre sua origem no meio cristão e sua atual liberdade estética reflete um tema frequente entre celebridades que iniciaram suas carreiras no meio religioso.

Representatividade e voz para outras vivências

Ella tem sido considerada uma figura importante para outras pessoas trans que também vieram do meio evangélico. Sua trajetória reforça a importância da representatividade e da liberdade artística em todos os segmentos da sociedade, inclusive no gospel.

Críticas e apoio dividem opiniões

Enquanto alguns internautas criticaram a mudança de postura e visual, muitos outros saíram em defesa da artista, lembrando que a fé e a arte podem coexistir com autenticidade e evolução pessoal. A imagem de Ella Viana de calcinha e topless é, para muitos, um símbolo de coragem.

Ella Viana segue rompendo barreiras

Com o novo single e a nova identidade, Ella Viana mostra que está disposta a romper barreiras, inclusive dentro do universo de onde surgiu. De Jotta A a Ella Viana, a trajetória da artista é marcada por talento, transformação e autenticidade.