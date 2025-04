Ex-vereador é assassinado a tiros na frente de casa; esposa viu tudo

O ex-vereador do município de Canarana, localizado no norte da Bahia, foi assassinado a tiros na madrugada deste domingo (20). Maicon retornava de uma festa na cidade de Irecê, que fica a cerca de 40 quilômetros de distância.

A vítima, identificada como Maicon Quenede Azevedo Dourado, de 36 anos, foi executada em frente à própria residência, na presença da esposa. Segundo as informações, um homem se aproximou, efetuou os disparos e fugiu em seguida.

Em nota oficial, a Polícia Civil informou que a Delegacia Territorial de Canarana instaurou um inquérito para investigar o homicídio, ocorrido na Rua Antônio Lourenço Seixas.

As autoridades seguem com diligências e depoimentos para esclarecer a motivação do crime e identificar o autor. Maicon Kennedy foi eleito vereador em 2012 e era filho de Joseli, que já atuou como secretária de Assistência Social do município.

As informações são do BNews.