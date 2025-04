F1 horários: veja AO VIVO o grid de largada do GP do Bahrein

Após a realização do terceiro treino livre, a Fórmula 1 segue sua programação neste sábado, 12 de abril, com a sessão de classificação que definirá as posições de largada para a corrida de domingo, no tradicional circuito de Sakhir, no Bahrein. Os fãs brasileiros devem ficar atentos aos f1 horários, já que a agenda segue o horário de Brasília.

F1 Horários deste sábado, 12 de abril

Treino livre 3: 9h30 (horário de Brasília)

9h30 (horário de Brasília) Classificação: 13h (horário de Brasília)

A sessão classificatória é importante para o desempenho dos pilotos na corrida. Com as equipes ajustando os últimos detalhes, a expectativa é alta para a definição do grid no desafiador circuito barenita.

Corrida acontece no domingo (13)

A corrida oficial do GP do Bahrein será realizada no domingo, 13 de abril, com largada marcada para as 12h, também no horário de Brasília. Essa será a primeira prova do calendário 2025 a testar o desempenho real dos carros em ritmo de competição.

Pilotos confirmados no GP do Bahrein

A temporada traz novidades importantes nas duplas das equipes. Confira os pilotos confirmados para o fim de semana:

McLaren: Lando Norris e Oscar Piastri

Lando Norris e Oscar Piastri Mercedes: Andrea Kimi Antonelli e George Russell

Andrea Kimi Antonelli e George Russell RBR: Max Verstappen e Yuki Tsunoda

Max Verstappen e Yuki Tsunoda Ferrari: Charles Leclerc e Lewis Hamilton

Charles Leclerc e Lewis Hamilton Williams: Alex Albon e Carlos Sainz

Alex Albon e Carlos Sainz Haas: Esteban Ocon e Oscar Piastri

Esteban Ocon e Oscar Piastri Aston Martin: Fernando Alonso e Lance Stroll

Fernando Alonso e Lance Stroll Sauber: Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg

Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg RB: Liam Lawson e Isack Hadjar

Liam Lawson e Isack Hadjar Alpine: Jack Doohan e Pierre Gasly

A presença de nomes como Hamilton na Ferrari e a estreia de Antonelli na Mercedes aumentam a expectativa do público.

Onde assistir ao GP do Bahrein ao vivo

Quem quiser acompanhar tudo ao vivo terá várias opções:

TV aberta: Band transmite a classificação e a corrida

Band transmite a classificação e a corrida TV por assinatura: Bandsports exibe todas as sessões

Bandsports exibe todas as sessões Internet: O portal ge.globo faz a cobertura em tempo real

Essas opções atendem aos fãs que buscam informações precisas sobre f1 horários e onde acompanhar cada etapa.