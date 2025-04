Farmácias de plantão garantem atendimento em Cachoeiro nesta segunda

Mesmo com o feriado de Tiradentes nesta segunda-feira (21), a população de Cachoeiro de Itapemirim não ficará desassistida. Diversas farmácias de plantão seguem abertas ao longo do dia para garantir o acesso a medicamentos e atendimento básico em casos de urgência.

A escala de plantão foi organizada para atender as demandas da população durante o feriado, quando a maioria dos estabelecimentos do setor fecha as portas. As farmácias plantonistas funcionarão em regime especial, com atendimento presencial em horários estendidos, conforme orientação dos conselhos regionais e municipais de saúde.

Atendimento garantido para casos emergenciais

As farmácias de plantão são essenciais para quem precisa de medicamentos de uso contínuo, receitas de última hora ou atendimento emergencial. Além de remédios, muitas dessas unidades oferecem serviços como aferição de pressão, teste de glicemia e aplicação de medicamentos injetáveis.

Em geral, os plantões cobrem áreas estratégicas da cidade, garantindo que haja sempre pelo menos uma farmácia em funcionamento a cada região ou bairro.