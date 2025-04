Farmácias de plantão: veja onde encontrar atendimento em Cachoeiro

Mesmo com o feriado de Páscoa, algumas farmácias estarão de plantão em Cachoeiro neste domingo (20) para atender a população que precisar de medicamentos ou orientação.

As unidades abertas seguirão uma escala especial, organizada para cobrir as necessidades mais urgentes.

Confira:

Feriado com cuidado

Especialistas recomendam que as pessoas verifiquem se têm em casa os medicamentos que usam com frequência, para evitar imprevistos. Ainda assim, se faltar algo, as farmácias de plantão estarão à disposição.

A farmacêutica Tatiane Moraes lembra que, durante os feriados, é comum o aumento de problemas como má digestão e dor de cabeça, principalmente por causa dos excessos à mesa. “Se precisar, a farmácia está ali pra ajudar, mas o ideal é se cuidar e se prevenir”, diz ela.

Serviço essencial

As farmácias de plantão seguem como um dos poucos serviços essenciais disponíveis em feriados como a Páscoa. Além de medicamentos, elas oferecem orientação e primeiros cuidados.

Quem precisar sair em busca de atendimento deve checar os horários antes de ir até o local, já que o funcionamento costuma ser reduzido em relação aos dias normais.