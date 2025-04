Fatalidade! Bebê de 3 meses morre atacado por pitbull na casa da babá

Um bebê de três meses morreu após ser atacado por um cachorro da raça pitbull, na última segunda-feira (14), em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife.

De acordo com informações do G1, o Corpo de Bombeiros foi acionado; no entanto, ao chegar à residência, a criança já estava morta.

O delegado Victor Leite informou que o bebê, nascido em 6 de janeiro de 2025, estava sob os cuidados de uma cuidadora, na casa dela.

Essa teria sido a primeira vez que essa cuidadora ficou responsável pela criança. A mãe do menino o havia deixado sob seus cuidados porque precisou ir trabalhar. Ainda de acordo com as informações, a cuidadora era uma pessoa de confiança da família e já havia cuidado do irmão mais velho do menino atacado pelo pitbull.

O delegado disse ainda que o cachorro estava no quintal e conseguiu invadir a casa, correndo em direção ao bebê, que sofreu várias lesões.

“Existia outra criança que também era cuidada por essa mulher, e ela relata, inicialmente, que o pitbull foi em direção ao bebê. Ela ainda entrou em luta corporal com o animal para afastá-lo. Mostra uma lesão na mão direita, causada ao tentar desvencilhar o pitbull do bebê. Tudo isso está sendo analisado”, declarou.

O corpo foi recolhido pelo Instituto de Medicina Legal (IML) e levado para passar por perícia na sede do órgão, no bairro de Santo Amaro, no Centro do Recife.