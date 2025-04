Ferraço anuncia estrada para ligar São Vicente a Vargem Alta

O prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Theodorico Ferraço, anunciou nesta quinta-feira (3), junto ao prefeito de Vargem Alta, Eliezer Rabello, e ao secretário estadual de Agricultura, Enio Bergoli, a implantação do programa “Caminhos do Campo” que irá contemplar 6 km de estrada pavimentada, ligando o distrito de São Vicente, em Cachoeiro, ao distrito de Prosperidade, em Vargem Alta. O convênio com o Governo do Espírito Santo é uma conquista importante para o desenvolvimento da região.

Ferraço recordou a história dessa via, lembrando que foi ele quem abriu a estrada há cerca de 30 anos, quando estava à frente da Prefeitura de Cachoeiro. Ele destacou a importância da pavimentação para a comunidade local, que aguarda ansiosamente a melhoria.

“Essa estrada, que fui eu quem abri lá atrás, tem grande valor para todos nós. A pavimentação vai beneficiar diretamente os moradores de São Vicente e Prosperidade, além de impulsionar a agricultura e o turismo. Sabemos da importância dessa obra e estamos correndo contra o tempo para realizá-la. A comunidade tem pressa, e estou disposto a fazer tudo o que for necessário para concretizar esse sonho”, afimou Ferraço.

Enio Bergoli, secretário estadual de Agricultura, destacou o impacto positivo que a obra terá para a região e o esforço conjunto para viabilizá-la. “A obra será fundamental para o desenvolvimento local, principalmente no turismo e na escoação da produção agrícola. Estamos falando de uma intervenção que pode ser orçada em cerca de R$ 18 milhões, mas que trará enormes benefícios para toda a região. E estamos comprometidos em garantir que tudo seja feito com qualidade e no menor tempo possível”.

Ferraço também reforçou a parceria com o prefeito Eliezer Rabello, que, ao lado dele, se comprometeu a acelerar o projeto de engenharia para garantir que o processo de licitação da obra aconteça o quanto antes. “Com a parceria entre as Prefeituras de Cachoeiro e Vargem Alta, estamos prontos para entregar ao Governo do Estado o projeto de engenharia para que possamos agilizar a licitação e tornar essa rodovia uma realidade para nossa gente”, afirmou Ferraço.

Enio Bergoli também lembrou o legado do programa “Caminhos do Campo”, criado pelo vice-governador Ricardo Ferraço, quando este ainda era secretário de Agricultura. “Esse programa, criado pelo nosso vice-governador, tem contemplado diversas comunidades no Espírito Santo e é uma honra ver a continuidade desse projeto, que vai beneficiar cada vez mais cidades como Cachoeiro. Burarama também está na nossa agenda, e vamos continuar trabalhando para levar mais infraestrutura a todas as regiões”.

Com o apoio do Governo do Estado e as parcerias entre os municípios, a pavimentação da estrada entre São Vicente e Vargem Alta promete ser um marco para o desenvolvimento regional e o bem-estar das comunidades locais.