Ferraço entrega máquinas para impulsionar agricultura de Cachoeiro

Cachoeiro de Itapemirim recebeu, nesta quinta-feira (3), três motoniveladoras e um rolo compactador que, a partir de agora, vão contribuir para o fortalecimento da agricultura e infraestrutura do interior da cidade. As máquinas foram adquiridas por meio de emendas parlamentares da então deputada federal Norma Ayub e de Theodorico Ferraço, enquanto deputado estadual, com a colaboração do Governo do Espírito Santo, e estão alinhadas com o esforço de desenvolver a maior cidade do Sul do Estado.

A entrega contou com a presença do secretário estadual de Agricultura, Enio Bergoli, da ex-deputada federal e atual secretária municipal de Desenvolvimento Social, Norma Ayub, do prefeito de Cachoeiro, Theodorico Ferraço, além de vereadores e membros da sociedade civil.

Enio Bergoli, secretário estadual de Agricultura, destacou a importância da parceria entre o governo estadual e as lideranças locais para garantir avanços em Cachoeiro. “A atuação do prefeito Ferraço tem sido fundamental para o desenvolvimento da cidade. Ele sempre esteve proativo em buscar recursos e garantir que Cachoeiro tivesse os recursos necessários para melhorar a qualidade de vida da população, especialmente no interior”.

Já Norma Ayub, ex-deputada federal e atual secretária de Desenvolvimento Social, lembrou de sua contribuição para a cidade durante seu tempo na Câmara dos Deputados. “Como deputada federal, fiz questão de trabalhar por recursos que pudessem trazer benefícios concretos para Cachoeiro. Hoje, fico feliz em ver essa entrega, que reflete a nossa dedicação. E posso garantir que teremos mais conquistas, como o Hospital do Câncer, que será um marco na saúde da nossa cidade”.

Júnior Corrêa, vice-prefeito de Cachoeiro, enfatizou o quanto essa aquisição de maquinários é um marco para o município. “Quando assumimos a gestão, a cidade não tinha uma frota própria de equipamentos. Estávamos completamente dependentes de contratos com empresas terceirizadas para atender a população. Hoje, estamos iniciando uma nova fase, onde teremos mais autonomia para trabalhar pelo nosso povo”.

Por fim, Theodorico Ferraço, prefeito de Cachoeiro, fez questão de ressaltar seu compromisso com o desenvolvimento contínuo da cidade. “Estou muito feliz com essa entrega e com o que estamos fazendo por Cachoeiro. Vamos trabalhar incansavelmente para garantir que nossa cidade seja novamente protagonista não só no Sul do Espírito Santo, mas em todo o Estado.”

As motoniveladoras e o rolo compactador são apenas o começo de um trabalho conjunto, focado em transformar Cachoeiro em uma cidade mais moderna e com infraestrutura mais robusta, especialmente para os que vivem na área rural.